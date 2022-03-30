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Политика

Делегация избранного президента отправится в США 3 апреля

Write: 2022-04-01 11:43:45Update: 2022-04-01 12:05:39

Делегация избранного президента отправится в США 3 апреля

Делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля, состоящая из семи человек,  отправится в США 3 апреля. Об этом сообщила представитель его канцелярии Ким Ын Хе. По её словам, визит может продлиться семь дней. Делегацию возглавит депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин. В ходе поездки представители избранного президента встретятся с представителями Совета национальной безопасности, Пентагона, Конгресса и других органов власти, чтобы обсудить вопросы укрепления южнокорейско-американского союза, обеспечения безопасности РК, денуклеаризации Северной Кореи. В составе делегации бывший заместитель министра иностранных дел Чо Тхэ Ён, профессор факультета политологии и международных отношений Сеульского госуниверситета Чон Чжэ Хо, профессор Высшей школы международных исследований Сеульского госуниверситета Пак Чхоль Хи, бывший военный атташе посольства РК в США Пхё Сэ У, научный сотрудник Корейского института международной экономической политики Ён Вон Хо и представитель избранного президента по контактам с иностранной прессой Кан Ин Сон. 
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