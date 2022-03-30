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Политика

Замглавы МИД РК Чхве Чжон Гон посетил Бангладеш

Write: 2022-04-01 11:48:39Update: 2022-04-01 12:08:10

Замглавы МИД РК Чхве Чжон Гон посетил Бангладеш

Photo : YONHAP News

31 марта первый замминистра иностранных дел Чхве Чжон Гон встретился в Дакке со своим бангладешским коллегой Масудом бин Моменом. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, науки и подготовки квалифицированных  кадров. В настоящий момент взаимодействие двух стран ограничено партнёрством в текстильной отрасли. Чхве Чжон Гон призвал своего коллегу оказать содействие в разрешении проблем, с которыми сталкиваются южнокорейские компании на рынке Бангладеш. Масуд бин Момен, в свою очередь, выразил надежду на поддержку Сеулом дальнейшего развития экономики Бангладеш. Они обсудили также ситуацию в мире, в том числе, обстановку на Корейском полуострове. Чхве Чжон Гон встретился также с главой МИД Бангладеш Абдулом Моменом. Была достигнута договорённость о реализации конкретных мер расширения сотрудничества. Замминистра иностранных дел РК посетил Бангладеш впервые с 1997 года. 
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