Замглавы МИД РК Чхве Чжон Гон посетил Бангладеш

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31 марта первый замминистра иностранных дел Чхве Чжон Гон встретился в Дакке со своим бангладешским коллегой Масудом бин Моменом. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, науки и подготовки квалифицированных кадров. В настоящий момент взаимодействие двух стран ограничено партнёрством в текстильной отрасли. Чхве Чжон Гон призвал своего коллегу оказать содействие в разрешении проблем, с которыми сталкиваются южнокорейские компании на рынке Бангладеш. Масуд бин Момен, в свою очередь, выразил надежду на поддержку Сеулом дальнейшего развития экономики Бангладеш. Они обсудили также ситуацию в мире, в том числе, обстановку на Корейском полуострове. Чхве Чжон Гон встретился также с главой МИД Бангладеш Абдулом Моменом. Была достигнута договорённость о реализации конкретных мер расширения сотрудничества. Замминистра иностранных дел РК посетил Бангладеш впервые с 1997 года.