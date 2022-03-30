CNN: Пхеньян готовится к ядерным испытаниям

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США считают, что Северная Корея приступила к подготовке ядерных испытаний. Об этом сообщил 31 марта телеканал CNN, ссылаясь на источники в правительстве. В частности, отмечается, что Север начал работы по восстановлению одного из четырёх туннелей на полигоне Пхунгери в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. Эксперты подчёркивают, что это связано с подготовкой к испытаниям ядерного заряда. Ранее южнокорейские эксперты сообщали, что Север активизирует работу по восстановлению объектов, взорванных четыре года назад. В США, между тем, не дают комментариев о вероятном времени проведения ядерных испытаний. Однако указывается, что в ближайшие недели можно ожидать очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. В качестве ответа Пентагон рассматривает возможность проведения военных учений и полётов стратегических бомбардировщиков.