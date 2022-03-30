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Политика

РК и США подписали обновлённую SPD

Write: 2022-04-01 12:00:04Update: 2022-04-01 12:06:20

РК и США подписали обновлённую SPD

Photo : YONHAP News

РК и США приступили к пересмотру планов совместных действий в чрезвычайных ситуациях военного времени с учётом изменившейся ситуации вокруг КНДР. 31 марта председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил Вон Ин Чхоль и его американский коллега Марк Милли встретились в штабе Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Кэмп Смит. Они подписали Директиву о стратегическом планировании (SPD), обновлённую в соответствии с Руководством по стратегическому планированию (SPG). Решение об этом было принято ещё в декабре прошлого года в ходе южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM). Директива предусматривает разработку военного плана, учитывающего возросшие угрозы со стороны Севера. Нынешний оперативный план под номером 5015 был составлен в соответствии с руководством от 2010 года. Между тем, на Гавайях состоялась трёхсторонняя встреча председателей комитетов начальников штабов РК, США и Японии. Личная встреча сторон прошла впервые с апреля прошлого года. Обсуждались обязательств США по защите Японии и РК, а также ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. 
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