Все ограничения, кроме масочного режима, могут быть вскоре отменены

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Правительство РК может полностью отменить карантинные ограничения, если в ближайшие две недели будет подтверждено снижение темпов заболеваемости. Об этом сообщил 1 апреля министр здравоохранения и социального обеспечения РК Квон Док Чхоль. Он отметил, что в случае стабилизации ситуации с пациентами в тяжёлом состоянии власти могут пойти на отмену основных карантинных правил, включающих ограничения на работу общественных объектов, проведение массовых мероприятий и личных встреч. Будет сохранено лишь обязательное ношение масок в помещениях. Эксперты, тем временем, рекомендуют действовать более сдержанно, учитывая рост числа пациентов в тяжёлом состоянии, высокую смертность, возможности системы здравоохранения, а также рост числа заражённых вариантом коронавируса BA.2 (стелс-Омикрон). Деловые круги призывают к полной отмене мер социального дистанцирования и расширению списка получателей финансовой помощи от государства. Власти регионов выступают за постепенное смягчение карантинных мер.