Более половины корейцев положительно оценивают перспективы работы Юн Сок Ёля

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Более половины южнокорейцев считают, что Юн Сок Ёль хорошо себя покажет в качестве нового главы государства в ближайшие пять лет. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea c 29 по 31 марта среди тысячи взрослых жителей страны, так считают 55% респондентов. Это на 1% больше, чем неделю назад. Доля респондентов, занимающих противоположную позицию, сохранилась на прежнем уровне - 41%. Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 42%. Отрицательная оценка составила 49%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро и партии Сила народа на одном уровне – 36%. Кроме того, 36% респондентов считают, что в течение года цены на недвижимость снизятся. Показатель ниже 40% фиксируется впервые с июня 2020 года. Это указывает на то, что население надеется на стабилизацию рынка недвижимости после начала работы нового правительства. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.