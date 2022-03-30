В КНДР назревает проблема рождаемости

Photo : KBS News

В КНДР усугубляется проблема низкой рождаемости и старения общества. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). В документе указывается, что общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, - опустился до 1,9. Это ниже уровня в 2,1, необходимого для сохранения численности населения на нынешнем уровне. Средний мировой показатель составляет 2,4. По прогнозам, в период с 2020 по 2025 год средний прирост населения Северной Кореи составит 0,4% в год. Общая численность населения страны составляет 26 млн человек. На людей в возрасте старше 65 лет приходятся 10% населения. По классификации ООН Северная Корея относится к странам со стареющим обществом, где доля пожилых людей превышает 7%. Северокорейские власти пытались сдерживать рождаемость с 1980-х годов. В результате в 1990-х годах в стране возникла нехватка трудоспособного населения.