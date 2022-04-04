В РК растут импортные цены на пищевую продукцию

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Индекс импортных цен на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию составил в феврале в РК 112,6 пункта, что на 31,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил 4 апреля Корейский институт торговой статистики. Рост индекса более чем на 30% в годовом исчислении продолжается три месяца подряд. В декабре он повысился на 33,5%, а в январе - на 31,5%. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил в феврале 0,8%, в январе - 1,6%, а в декабре - 7,9%. Базовым для подсчёта индекса импортных цен является 2015 год с контрольным значением 100. Февральский всплеск был связан с ухудшением ситуации в глобальной цепочке поставок, ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и геополитическими рисками. Ещё одна причина – ослабление южнокорейской валюты по отношению к доллару.