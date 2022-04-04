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В Корее

3 апреля в РК 127.190 новых случаев COVID-19

Write: 2022-04-04 10:38:43Update: 2022-04-04 10:39:17

3 апреля в РК 127.190 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 апреля в стране подтверждены 127.190 новых случаев COVID-19. Это на 107.111 меньше, чем накануне. Нынешний показатель является самым низким с 22 февраля. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 14 млн человек. Правительство полагает, что темпы распространения варианта коронавируса Омикрон идут на спад. Одновременно сохраняются опасения, что заболеваемость вновь начнёт расти, поскольку с 4 апреля были ослаблены карантинные ограничения. Зарегистрированы 1.108 пациентов в тяжёлом и критическом состоянии. Это на 20 человек меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 218 человек, что на 88 человек меньше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 17.453 человека. Коэффициент смертности составляет 0,12%. 
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