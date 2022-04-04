Пхеньян критикует заявление министра обороны РК о превентивном ударе

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«Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой из-за безрассудных замечаний её министра обороны». Об этом говорится в заявлении от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, распространённом агентством ЦТАК. Выступая 1 апреля на церемонии по случаю реорганизации Командования ракетных войск стратегического назначения, министр обороны РК Со Ук заявил, что южнокорейские военные способны нанести точечные удары по стартовым позициям северокорейских ракет, объектам управления и поддержки в случае явных признаков запуска ракет в южном направлении. Ким Ё Чжон назвала «бессмысленным само упоминание превентивного удара по государству, обладающему ядерным оружием». Она добавила, что Пхеньян «пересмотрит многое в отношении Южной Кореи». Аналогичную позицию выразил и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. По его словам, вооружённые силы КНДР направят всю свою военную мощь на уничтожение важных объектов РК, если южнокорейские военные предпримут опасные шаги. Он подчеркнул, что в условиях отсутствия мирного договора между Югом и Севером «любая незначительная неточность и опрометчивое заявление» в условиях нынешней военной напряжённости могут спровоцировать опасный конфликт и полномасштабную войну. Резкое заявление в отношении Сеула прозвучало в тот момент, когда РК готовится к передаче власти. Избранный президент Юн Сок Ёль намекнул о том, что он займёт более жёсткую позицию по отношению к Северу, чем его предшественник Мун Чжэ Ин.