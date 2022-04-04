Треть молодых корейцев начинают трудовую деятельность в качестве внештатников

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Треть молодых корейцев начинает трудовую деятельность в качестве внештатных работников. На это указывают результаты исследования, проведённого Корейским институтом молодёжной политики в период с июля по октябрь прошлого года среди 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 34 лет. 64% респондентов при первом трудоустройстве работали в небольших компаниях с количеством сотрудников менее 30 человек, ещё 26% - на предприятиях, где работают менее пяти человек. Лишь 8% смогли устроиться в крупные компании. На первом рабочем месте молодые корейцы работали в среднем 41 час в неделю, зарабатывая 2 млн 130 тыс. вон (1.150 долларов). При этом мужчины работали на два часа дольше женщин, получая в среднем на 350 долларов больше. Также выяснилось, что молодые люди со средним образованием работали 42 часа в неделю, получая примерно 1.666 долларов в месяц. Люди с высшим образованием работали 42 часа, получая 1.940 долларов.