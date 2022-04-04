Большинство корейцев выступают за укрепление сотрудничества с США

9 из 10 южнокорейцев считают, что новое правительство должно работать над укреплением сотрудничества с США в сферах экономики, внешней политики и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников (FFKI) среди тысячи жителей страны. За первоочерёдность укрепления отношений с КНДР высказались лишь 5% респондентов. Далее следуют Китай (3,2%), ЕС (2,1%), Япония (1,4%). 4,3% отметили важность экономического сотрудничества с Северной Кореей, Китаем и Россией. 69,5% считают необходимым поддержание тесного взаимодействия в сфере внешней политики и безопасности с США и Японией. Важность отношений с КНДР, КНР и Россией отметили 6,1%. За необходимость укрепления нейтралитета высказались 24,4%. Около 75% считают, что РК и Япония должны работать над улучшением двусторонних отношений. 84,9% респондентов считают, что новое правительство должно занять более твёрдую позицию по спорным вопросам в отношениях с Китаем.