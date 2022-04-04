Иностранцы продают акции южнокорейских компаний

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За первый квартал этого года чистые продажи иностранцами ценных бумаг южнокорейских компаний составили 7 трлн 600 млрд вон или 6 млрд 200 млн долларов. Такие данные представила Корейская биржа. На главный биржевой рынок KOSPI пришлось 5 трлн 800 млрд вон, на рынок ценных бумаг высокотехнологичных компаний KOSDAQ – 1 трлн 800 млрд вон. В марте объём чистых продаж на рынке KOSPI составил 5 трлн 100 млрд вон, что является максимальным показателем с августа прошлого года. Таким образом, общая доля иностранцев на отечественном рынке ценных бумаг по состоянию на 1 апреля составила 31,61%. Это минимальная отметка с 28 января 2016 года. Подобная ситуация объясняется такими факторами как опасения о возможном ухудшении состояния экономики, повышение геополитических рисков, рост цен и другие. Эксперты отмечают, что иностранные инвесторы выводят свои активы, опасаясь снижения прибыльности южнокорейских компаний на фоне дефицита торгового баланса. Важным фактором является также уязвимость РК в условиях роста мировых цен на сырьё. Кроме того, учитывается возможность замедления темпов роста экономики Китая и усиление позиций стран-экспортёров сырья.