Годовая чистая прибыль предприятий, зарегистрированных на бирже, увеличилась

По данным, опубликованным 4 апреля Корейской биржей (KRX), в 2021 году консолидированная чистая прибыль 595 компаний, зарегистрированных на бирже KOSPI, составила 156 трлн 569 млрд вон (128 млрд 543 млн долларов). Это на 160,56% больше, чем в предыдущем году. Их совокупная операционная прибыль выросла на 73,59% в годовом исчислении, составив 183 трлн 966 млрд вон (151 млрд долларов), а продажи - на 19,82%. Продажи выросли во всех 17 секторах бизнеса, классифицированных KRX. Операционная прибыль увеличилась во всех секторах за исключением строительства, электроэнергетики и газа. Чистая прибыль выросла во всех секторах, за исключением электроэнергетики, газа и медицины. В профиците оказались 478 фирм, что на 63 фирм больше, чем годом ранее. Всего 117 фирм понесли убытки, что на 63 предприятия меньше, чем год назад. Данные KRX также показали, что компании, котирующиеся на бирже KOSDAQ, продемонстрировали в 2021 году значительный рост чистой прибыли, операционной прибыли и продаж.