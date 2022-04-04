Делегация избранного президента РК прибыла в США

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Делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля из семи человек прибыла 3 апреля в США. Её возглавил депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин. «Избранный президент Юн Сок Ёль и его администрация будут работать с США над укреплением союзнических отношений и прилагать совместные усилия для решения различных проблем, включая северокорейские,- заявил Пак Чин корреспондентам южнокорейских СМИ в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Он напомнил, что цель визита заключается в формировании совместной политики до того, как 10 мая избранный президент РК вступит в должность. «Мы встретимся с представителями администрации США, Конгресса и аналитических центров, чтобы заложить основу для укрепления союза между Сеулом и Вашингтоном, поставив двусторонние отношения на прочную основу», — добавил Пак Чин. «Сейчас на Корейском полуострове сложная ситуация в сфере безопасности, и есть много вопросов, над решением которых РК и США должны работать вместе. Это мир и безопасность на Корейском полуострове, другие региональные и глобальные проблемы»,- сказал Пак Чин. «Если Север предпримет конкретные шаги по денуклеаризации, у нас есть такие стимулы как помощь и экономическое сотрудничество», добавил он. Пак Чин отметил, что встречи южнокорейской делегации с представителями США также будут включать обсуждение реальных шагов, которые должен предпринять Север.