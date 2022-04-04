Хан Док Су определил основные задачи нового правительства

Photo : YONHAP News

Хан Док Су, которого избранный президент РК Юн Сок Ёль назначил председателем нового правительства, выступил 3 апреля на пресс-конференции в Сеуле. Он назвал основные задачи нового правительства. Это, в частности, дипломатия в национальных интересах, сильная оборона, обеспечение финансовой устойчивости, поддержание профицита платёжного баланса и высоких объёмов производства. Хан Док Су, который занимал пост премьер-министра 15 лет назад, в период правления президента Ро Му Хёна, также выразил чёткую позицию в отношении так называемой «системы более ответственного премьер-министра». По его словам, необходимо передать из администрации президента кабинету министров часть полномочий государственного управления. Он выразил мнение, что в этом случае исполнительная власть будет работать гораздо эффективнее, чем сейчас. Хан Док Су высказался за отмену политики действующего правительства по поэтапному отказу от атомной энергетики. Коснувшись жилищной политики, он не исключил возможности краткосрочного повышения цен на недвижимость. Хан Док Су определил создание рабочих мест, образование, жильё, медицинское обслуживание и пенсионную систему как вопросы, непосредственно связанные с благосостоянием населения страны, несколько раз подчеркнув необходимость сотрудничества и консолидации в политических и общественных кругах. Ранее Хан Док Су встретился с избранным президентом Юн Сок Ёлем, чтобы обсудить предварительный состав нового правительства. Ожидается, что объявления о назначениях в кабинете министров начнутся на этой неделе.