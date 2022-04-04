Корпорация KOGAS договорилась о сотрудничестве с Sempra Infrastructure

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Южнокорейская государственная газовая корпорация KOGAS подписала соглашение о деловом партнёрстве с американской компанией Sempra Infrastructure, которая занимается поставами оборудования. KOGAS сообщила, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в Хьюстоне 1 апреля, предусматривает сотрудничество в таких сферах бизнеса как сжиженный природный газ (СПГ), водород и улавливание углерода. Стороны намерены активизировать сотрудничество в реализации глобальной политики углеродной нейтральности и участия в низкоуглеродном бизнесе,- говорится в сообщении. «Благодаря сотрудничеству с Sempra Infrastructure, KOGAS сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса и обеспечении новых двигателей роста»,- заявил генеральный директор KOGAS Чхэ Хи Бон.