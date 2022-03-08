РК и США договорились продвигать новую резолюцию СБ ООН по Северной Корее

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Представители РК и США поделились взглядами на текущую ситуацию на Корейском полуострове и договорились совместно продвигать новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее в связи с недавней серией запусков баллистических ракет. Об этом заявил специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, подводя итоги встречи со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Она состоялась 4 апреля в Вашингтоне. Участники встречи оценили недавние запуски северокорейских ракет как серьёзное нарушение резолюций Совбеза ООН. Одновременно они напомнили, что и Сеул, и Вашингтон открыты для диалога с Пхеньяном. Но Гю Док прибыл в США 3 апреля, чтобы обсудить запуски ракет, осуществлённые Пхеньяном, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Данное действие положило конец добровольному мораторию Северной Кореи на испытания баллистических ракет большой дальности, который сохранялся с ноября 2017 года. Южнокорейский представитель призвал Северную Корею воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, и вернуться к диалогу. Он пригласил своего американского коллегу посетить в ближайшее время Сеул для продолжения переговоров. Сон Ким обещал совершать такую поездку через несколько недель.