Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

РК и США договорились продвигать новую резолюцию СБ ООН по Северной Корее

Write: 2022-04-05 10:12:57Update: 2022-04-05 18:26:46

Photo : KBS News

Представители РК и США поделились взглядами на текущую ситуацию на Корейском полуострове и договорились совместно продвигать новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее в связи с недавней серией запусков баллистических ракет. Об этом заявил специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, подводя итоги встречи со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Она состоялась 4 апреля в Вашингтоне. Участники встречи оценили недавние запуски северокорейских ракет как серьёзное нарушение резолюций Совбеза ООН. Одновременно они напомнили, что и Сеул, и Вашингтон открыты для диалога с Пхеньяном. Но Гю Док прибыл в США 3 апреля, чтобы обсудить запуски ракет, осуществлённые Пхеньяном, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Данное действие положило конец добровольному мораторию Северной Кореи на испытания баллистических ракет большой дальности, который сохранялся с ноября 2017 года. Южнокорейский представитель призвал Северную Корею воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, и вернуться к диалогу. Он пригласил своего американского коллегу посетить в ближайшее время Сеул для продолжения переговоров. Сон Ким обещал совершать такую поездку через несколько недель.

Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >