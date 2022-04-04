4 апреля в РК более 200 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 апреля в стране подтверждены 266.135 новых случаев COVID-19. Это на 138.945 больше, чем накануне. Нынешний рост может объясняться увеличением количества проводимых тестов после выходных. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 14,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии - 1.121 пациент. Это на 13 человек больше, чем в предыдущий день. Карантинные власти считают, что показатель приближается к пику без резких скачков, после чего пойдёт на спад. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 209 человек, что на 9 человек меньше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий 17.662 человека. Коэффициент смертности составляет 0,12%.