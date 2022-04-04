Пандемия коронавируса снизила спрос на авиационное топливо в РК

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В прошлом году общий расход авиационного топлива в РК оказался самым низким с 2004 года. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, он составил 21 млн 170 тыс. баррелей, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение продолжается с начала пандемии коронавируса под влиянием мер социального дистанцирования, действующих в РК. В 2019 году, перед началом пандемии, расход топлива составил 38 млн 830 тыс. баррелей. Между тем, со второй половины прошлого года спрос на авиационное топливо постепенно растёт в связи с поэтапным смягчением карантинных мер. В последнее время отечественные авиакомпании возобновляют работу по ранее приостановленным международным маршрутам, увеличивая количество рейсов в туристические страны. В январе этого года расход авиационного топлива впервые после начала пандемии превысил 2 млн баррелей.