Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Пак Чин: США согласны с необходимостью укрепления союза с РК

Write: 2022-04-05 11:53:53Update: 2022-04-05 12:01:49

Пак Чин: США согласны с необходимостью укрепления союза с РК

Photo : YONHAP News

США согласны с необходимостью расширения и совершенствования союза с РК. Об этом сообщил глава делегации избранного президента РК Юн Сок Ёля, депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин, подводя итоги встречи с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Назвав встречу, состоявшуюся 4 апреля, «очень полезной», он подчеркнул, что американская сторона согласилась с необходимостью возобновления работы Консультационной группы по расширенной стратегии сдерживания. Вашингтону передано пожелание избранного президента о преобразовании альянса между РК и США «во всесторонний и стратегический союз»,- сказал Пак Чин, добавив, что консультации с представителями администрации США, Конгресса и аналитических центров призваны поставить двусторонние отношения на прочную основу. В тот же день делегация встретилась с политическим координатором Белого дома по странам Азии Куртом Кэмпбеллом, который согласился с тем, что развитие политических отношений между РК и США будет содействовать экономической безопасности и технологическому сотрудничеству. Кэмпбелл выразил надежду на тесное сотрудничество с новой администрацией РК, подчеркнув важность трёхсторонних контактов Сеула, Вашингтона и Токио.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >