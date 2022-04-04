Пак Чин: США согласны с необходимостью укрепления союза с РК

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США согласны с необходимостью расширения и совершенствования союза с РК. Об этом сообщил глава делегации избранного президента РК Юн Сок Ёля, депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин, подводя итоги встречи с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Назвав встречу, состоявшуюся 4 апреля, «очень полезной», он подчеркнул, что американская сторона согласилась с необходимостью возобновления работы Консультационной группы по расширенной стратегии сдерживания. Вашингтону передано пожелание избранного президента о преобразовании альянса между РК и США «во всесторонний и стратегический союз»,- сказал Пак Чин, добавив, что консультации с представителями администрации США, Конгресса и аналитических центров призваны поставить двусторонние отношения на прочную основу. В тот же день делегация встретилась с политическим координатором Белого дома по странам Азии Куртом Кэмпбеллом, который согласился с тем, что развитие политических отношений между РК и США будет содействовать экономической безопасности и технологическому сотрудничеству. Кэмпбелл выразил надежду на тесное сотрудничество с новой администрацией РК, подчеркнув важность трёхсторонних контактов Сеула, Вашингтона и Токио.