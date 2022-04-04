Президент РК оценил успехи страны в борьбе с коронавирусом

Photo : KBS News

Международные эксперты ожидают, что РК в числе первых справится с коронавирусом, проявляя интерес к южнокорейской стратегии возвращения к обычной повседневной жизни. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 5 апреля на заседании кабинета министров. По его словам, темпы распространения варианта коронавируса Омикрон снижаются третью неделю подряд, преодолев пик. В марте газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что РК может стать первой страной, сумевшей перейти от пандемической фазы коронавируса к эндемической. То есть, вирус получит статус постоянно присутствующего, подобно гриппу. Мун Чжэ Ин отметил, что РК реализовала более эффективные по сравнению с другими государствами меры по обеспечению безопасности и защите жизни граждан в условиях пандемии. Поддержание дееспособности системы здравоохранения, несмотря на распространение варианта коронавируса Омикрон, позволило удержать долю тяжёлых пациентов и смертность на низком уровне.