Снижение налога на топливо будет увеличено с 20% до 30%

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Правительство РК увеличит снижение налога на топливо с нынешних 20% до 30%, которое будет действовать с начала мая до конца июля. Как сообщил 5 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, данное решение принято в рамках усилий по ослаблению инфляционного давления на фоне роста цен на энергоносители. «Проблема инфляции является более важной и серьёзной, чем любые другие нерешённые проблемы»,- подчеркнул Хон Нам Ги. Потребительские цены выросли в марте в РК на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий рост более чем за 10 лет. В частности, цены на нефтепродукты выросли за указанный период на 31,2%. Цена сырой нефти из Дубая составляла в марте в среднем 111 долларов за баррель, что примерно на 20% больше, чем месяцем ранее. Правительство также предоставит субсидии водителям грузовых автомобилей, автобусов и грузовых судов прибрежного плавания, страдающим от роста цен на дизельное топливо.