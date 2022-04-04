6 апреля правительство обсудит бюджет на перенос администрации президента

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6 апреля кабинет министров РК проведёт внеочередное заседание, чтобы утвердить бюджет на реализацию плана избранного главы государства Юн Сок Ёля по перемещению администрации президента. Как сообщила представитель администрации действующего главы государства Пак Кён Ми, президент Мун Чжэ Ин был проинформирован о результатах правительственной проверки резервных фондов и дал указание как можно скорее утвердить бюджет на перенос администрации. По подсчётам комиссии по приёму президентских полномочий, переезд будет стоить 49 млрд 600 млн вон (40 млн 800 тыс. млн долларов), в том числе, 11 млрд 800 млн вон на перенос министерства обороны в здание Объединённого комитета начальников штабов в том же комплексе, 25 млрд 200 млн вон на реконструкцию здания министерства обороны и 9 млрд 900 млн вон на переезд службы безопасности президента. Ожидается, что первоначальный бюджет, который будет утверждён кабинетом министров, составит около 31 млрд вон (25,5 млн. долларов). Юн Сок Ёль намерен продолжить работу в помещении комиссии по приёму президентских полномочий, если переезд администрации не будет завершён до его инаугурации.