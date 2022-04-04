Госдолг РК впервые превысил 2 тыс. трлн вон

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В прошлом году госдолг РК вырос на 214 трлн 700 млрд вон или 10,8%, составив 2.196 трлн 400 млрд вон (1 трлн 810 млрд 866 млн долларов). Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 5 апреля. Сумма госдолга впервые превысила 2 тыс. трлн вон. Значительный рост госдолга эксперты объясняют выпуском гособлигаций в целях обеспечения фондов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Нынешний прирост стал самым значительным с 2011 года, когда была введена действующая система финансового учёта. Коэффициент госдолга по отношению к ВВП страны составил 47%. Общие доходы государства в прошлом году составили 570,5 трлн вон (470 млрд 200 млн долларов), а расходы - 600 трлн 900 млрд вон (495 млрд 300 млн долларов). Таким образом, дефицит составил 30 трлн 400 млрд вон, что на 40 трлн 800 млрд вон меньше, чем в предыдущем году. Объём дефицита составил 1,5% ВВП. Реальный платёжный баланс РК, не учитывающий пенсионный и другие социальные фонды, зафиксировал дефицит в размере 90,5 трлн вон (74,5 млрд долларов), что на 21,5 трлн вон меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на рекордные расходы, дефицит снизился, благодаря быстрым темпам восстановления экономики и росту доходов от управления активами.