Ким Ё Чжон: Пхеньян не собирается нападать на Сеул первым

Photo : YONHAP News

«Если нас не спровоцируют, мы никогда не ударим первыми. КНДР первой не выпустит в направлении Юга ни одной пули или снаряда. Мы не считаем Южную Корею нашим главным противником. Если южнокорейские вооружённые силы не предпримут военных действий против нас, они не будут считаться целью для нашей армии»,- говорится в заявлении от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, распространённом 5 апреля агентством ЦТАК. «В том случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию, наши ядерные войска будут вынуждены выполнить свой долг», - говорится в заявлении. В нём также упоминается о том, что Пхеньян выступает против войны, поскольку жители Корейского полуострова составляют «один народ». Это второе за два дня заявление, опубликованное официальным Пхеньяном от имени влиятельной сестры северокорейского лидера. 3 апреля Ким Ё Чжон назвала «бессмысленным само упоминание превентивного удара по государству, обладающему ядерным оружием». Таким образом северокорейская сторона прокомментировала заявление министра обороны РК Со Ука о том, что «южнокорейские военные способны нанести точечные удары по стартовым позициям северокорейских ракет, объектам управления и поддержки в случае явных признаков запуска ракет в южном направлении».