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Экономика

В 2021 году продажи автомобилей в РК минимальные за пять лет

Write: 2022-04-06 10:15:29Update: 2022-04-06 10:19:42

В 2021 году продажи автомобилей в РК минимальные за пять лет

Photo : YONHAP News

В 2021 году продажи автомобилей в РК сократились до минимальной отметки за последние пять лет. По данным Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA), опубликованным 6 апреля, в прошлом году продано 1 млн 735 тыс. автомобилей. Это на 9% меньше показателя 2020 года и 90% среднего объёма продаж за последние пять лет. Однако сумма продаж на внутреннем рынке выросла на 1,8% в годовом исчислении, составив 76 трлн 600 млрд вон (62 млрд 800 млн долларов). Средняя стоимость нового автомобиля впервые превысила 40 млн вон (33 тыс. долларов). Это связано с увеличением продаж импортных автомобилей, полноразмерных кроссоверов, электромобилей, которые отличаются высокой ценой. Так, доля кроссоверов в общем объёме проданных автомобилей достигла рекордной отметки в 19,6%. Показатель электромобилей составил 6%, а автомобилей с гибридным двигателем – 16,9%. 
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