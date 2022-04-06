Азиатский банк развития: Рост экономики РК в 2022 году составит 3%

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Азиатский банк развития сократил прогноз роста южнокорейской экономики до 3%, что на 0,1% меньше, по сравнению с предыдущим прогнозом. В докладе экспертов банка об экономических перспективах стран Азии говорится, что экономика РК в текущем году будет развиваться более устойчиво, чем в прошлом году. Эксперты объясняют своё мнение такими факторами как восстановление частного потребления вслед за улучшением ситуации на рынке труда, ослабление ограничений на передвижение между странами, рост показателей экспорта за счёт восстановления экономики крупных стран, в том числе, США и Китая. В 2023 году рост южнокорейской экономики составит 2,6%. Прогноз Азиатского банка развития на текущий год совпадает с мнением экспертов МВФ, представленном в январе. Банк Кореи также прогнозирует рост экономики страны на уровне 3%.