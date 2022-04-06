В РК восстанавливаются международные авиаперевозки

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В мае количество международных авиарейсов в страны, не требующие въездной визы и карантина по прилёту, увеличится до ста в неделю. Об этом сообщил 6 апреля министр государственного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль. Он напомнил, что волна COVID-19 снижается уже третью неделю подряд. В этой связи ожидается, что спрос на зарубежные поездки будет расти. Для его удовлетворения планируется увеличить частоту международных рейсов в США, Таиланд, Сингапур и Западную Европу. Ожидается, что в июле будут еженедельно выполняться до 300 международных рейсов в неделю. В настоящее время количество международных рейсов составляет 8,9% от уровня 2019 года. Запланированное увеличение, как ожидается, повысит данный показатель примерно до 50%. Ожидается, что до конца года спрос на зарубежные поездки восстановится примерно до 83% от уровня, наблюдавшегося до пандемии во всём мире, и до 40% на азиатском рынке. Министр отметил, что, начиная с мая, международные рейсы будут выполняться не только из аэропортов Инчхон, Кимпхо и Кимхэ, но и из таких региональных аэропортов как Муан, Чхончжу и Чечжу. Полная нормализация воздушного движения может наступить, когда пандемия достигнет эндемической фазы, то есть, примерно в октябре. По словам министра, уровень репродукции COVID-19 составил на прошлой неделе 0,91, в то время как коэффициент занятости больничных коек для тяжелобольных пациентов стабильно поддерживается на уровне около 60%.