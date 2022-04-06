Продолжается работа по установлению личностей погибших в Корейской войне

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В РК удалось идентифицировать личность солдата, погибшего в ходе Корейской войны, чьи останки были найдены в ходе раскопок в 2009 году. Об этом сообщили 6 апреля в министерстве обороны. Останки были найдены в мае 2009 года в селе Пуксан-мён города Чхунчхона провинции Канвондо. На тот момент при останках не было каких-либо предметов, которые могли помочь в идентификации личности. Погибшим оказался старший сержант Но Чжэ Гюн. Это удалось установить в ходе исследования, в результате которого была найдена его родная сестра. В июне 2020 года был проведён анализ ДНК, который подтвердил их родство. Но Чжэ Гюн поступил на военную службу в сентябре 1950 года. Он погиб в бою в районе Чхунчхона 24 декабря 1950 года. С начала года это восьмой погибший участник Корейской войны, чью личность удалось установить. Всего с апреля 2000 года, когда начались раскопки на местах боёв, определены личности 189 человек.