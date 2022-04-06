РК вновь стала лидером мирового рынка судостроения

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В первом квартале этого года южнокорейские судостроители заняли первое место в мире по количеству новых заказов, обойдя китайских конкурентов. Согласно данным, предоставленным исследователем мирового рынка судостроения Clarkson Research Service, заказы, полученные отечественными судостроителями в марте, составили 1 млн 640 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT) или 35 судов. Это 51% мирового объёма, составившего 3 млн 230 тыс CGT. Показатель китайских судостроителей составил 1 млн 360 тыс. CGT (46 судов). В первом квартале показатель РК составил 4 млн 570 тыс. CGT (97 судов), что составляет 50% мирового объёма заказов. На КНР пришлись 42% или 3 млн 860 тыс. CGT. Доля южнокорейских судостроителей достигла 50% мирового рынка впервые с начала ведения статистики агентством Clarkson Research Service в 1996 году.