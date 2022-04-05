Кабинет министров РК одобрил бюджет на перенос администрации президента

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В ходе внеочередного заседания, состоявшегося 6 апреля под председательством премьер-министра Ким Бу Гёма, кабинет министров РК одобрил бюджет на реализацию плана избранного главы государства Юн Сок Ёля по перемещению администрации президента в расположение министерства обороны в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. Размер бюджета меньше, чем 49 млрд 600 млн вон (40 млн 800 тыс. долларов), которые запрашивала комиссия по приёму президентских полномочий. Он составит 36 млрд вон (29,5 млн долларов). 11 млрд 600 млн вон составят затраты на оборудование основных объектов безопасности, таких как национальный центр управления кризисными ситуациями. 11 млрд 800 млн будут потрачены на перемещение министерства обороны в здание Объединённого комитета начальников штабов, расположенное в том же комплексе, 10 млрд 100 млн вон - на переоборудование здания министерства обороны в рабочие помещения администрации президента, 2,5 млрд вон – на переоборудование резиденции начальника штаба сухопутных войск в резиденцию президента, 6 млрд 600 млн вон - на переезд службы безопасности президента. Как отметил Ким Бу Гём, правительство договорилось с комиссией по приёму президентских полномочий о тесном сотрудничестве в поэтапном переносе административных органов во избежание сбоев в сфере безопасности.