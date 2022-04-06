РК и Австралия обсудили реализацию FTA

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ë Хан Гу и его австралийский коллега Дэн Тэхан обсудили в режиме видеоконференции реализацию соглашения о свободной торговле. Они затронули также концепцию экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе, вопросы сотрудничества в цифровой индустрии, соответствующие регулятивные нормы, взаимодействие в достижении углеродной нейтральности и цепочки поставок основных ископаемых. Они затронули также участие двух стран в реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве. Ë Хан Гу отметил важную роль концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе для сотрудничества в области реального сектора экономики. Он обратился к австралийской стороне с просьбой оказать поддержку в присоединении РК к соглашению.