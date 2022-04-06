Избранный президент уделяет особое внимание стабилизации цен

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6 апреля избранный президент РК Юн Сок Ёль ознакомился с докладом комиссии по приёму президентских полномочий, посвящённом росту потребительских цен. Представители комиссии объяснили причины того, что в марте он впервые за последние 10 лет превысил 4%, а также озвучили неутешительные прогнозы возможного влияния ситуации на жизнь населения и экономические показатели. Юн Сок Ёль дал указание уделить внимание стабилизации жизни населения в качестве приоритетной задачи. Как сообщил представитель комиссии, от нынешнего правительства потребовали подготовить пакет особых мер по стабилизации цен. Юн Сок Ёль планирует провести встречу с главами 17 городов и провинций, чтобы обсудить политику сбалансированного развития регионов. Между тем, комиссия по приёму президентских полномочий приняла решение проводить политику обеспечения поставок ископаемых, газа и других ресурсов при активном участии частных компаний. Был сделан вывод о слабости политики нынешнего правительства по обеспечению страны ресурсами из-за рубежа. Частным компаниям, которые будут заниматься этим вопросом, решено предоставить налоговые и другие льготы. Комиссия продолжает подготовку плана реализации предвыборного обещания Юн Сок Ёля о строительстве 2,5 млн единиц жилья.