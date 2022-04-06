При покупке первой машины корейцы отдают предпочтение подержанным автомобилям

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Шесть из десяти корейцев выбирают в качестве своей первой машины подержанные автомобили. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией Hyundai Glovis среди 1.148 посетителей площадки по продаже подержанных авто autobell. В качестве причин такого выбора отмечаются минимизация рисков, связанных со слабыми навыками вождения, приемлемая стоимость, возможность купить машину на месте. При выборе первого автомобиля южнокорейцы чаще всего руководствуются такими критериями как безопасность, цена и бренд. Среди способов приобретения подержанных авто 39% респондентов выбрали онлайн-платформы, а 42% офлай-центры. Под влиянием пандемии коронавируса растёт спрос на подержанные авто, продаваемые в онлайн-режиме. Оказалось также, что потребители часто сомневаются в целесообразности покупки бывших в употреблении автомобилей из-за опасений по поводу мошенничества и возможных поломок авто после покупки. Для решения этих проблем Hyundai Glovis ввела систему контроля за работой дилеров на своей площадке autobell.