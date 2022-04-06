Среди молодёжи Сеула снижается удовлетворённость качеством жизни

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6 апреля мэрия Сеула опубликовала результаты исследования, посвящённого условиям жизни горожан в возрасте от 20 до 39 лет. Опрос проводился в период с 6 сентября по 16 ноября прошлого года среди 20 тыс. домохозяйств (40 тыс. человек в возрасте старше 15 лет), 5 тыс. жителей, 2 тыс. иностранцев. Выяснилось, что 46% представителей возрастной группы от 20 до 39 лет сталкиваются со стрессом в повседневной жизни. В качестве его наиболее распространённых причин отмечены проблемы взаимодействия с другими людьми на работе или в учебных заведениях, финансовое положение, чрезмерная загруженность. Средняя продолжительность сна сеульчан этого возраста составила 6 часов 49 минут. Данный показатель ниже у людей, не имеющих стабильной работы, что также повышает уровень стресса. Уровень удовлетворённости качеством жизни оказался значительно ниже, чем в допандемический период. Снизилась также степень удовлетворённости состоянием здоровья, финансовым положением и отношениями с друзьями. В прошлом году доля людей вышеуказанного возраста, работающих в штате, составила 67,7%, что на 2,5% меньше, чем в 2020 году. Средняя продолжительность рабочего времени сеульчан в возрасте от 20 до 39 лет составила 40 часов 20 минут в неделю. Это на 37 минут меньше, чем среди жителей столицы в возрасте от 40 до 59 лет. Среди молодых мужчин отмечена более высокая доля тех, кто считает обязательным вступление в брак и рождение детей. С подробными данными можно ознакомиться на информационном сайте мэрии Сеула (data.seoul.go.kr).