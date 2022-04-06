Пхеньян может приурочить ядерные испытания к юбилею Ким Ир Сена

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Пхеньян может провести ещё один запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания. Нельзя исключать, что они будут приурочены к 110-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которая отмечается 15 апреля. Об этом заявил журналистам в ходе состоявшегося 6 апреля телефонного брифинга спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким. Он подчеркнул, что США вместе со своими союзниками и партнёрами готовы противостоять всему, что может предпринять Пхеньян. Сон Ким выразил надежду на то, что Север воздержится от дальнейших провокаций, подтвердив, что США остаются открытыми для диалога. Однако Северная Корея не отвечает на все призывы Вашингтона и мирового сообщества. Одновременно США продолжают настаивать на новой резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее, чтобы привлечь Пхеньян к ответственности за запуски баллистических ракет. «Провокационные действия северокорейцев требуют решительного ответа»,- подчеркнул Сон Ким. Он призвал Россию и Китай к сотрудничеству, отметив, что шесть попыток, предпринятых США, добиться от Совета Безопасности ООН публичного заявления против ракетных провокаций Северной Кореи потерпели неудачу из-за их противодействия.