KDI: Внешние факторы создают риски для экономики РК

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Ухудшение внешних факторов, наблюдаемое в последнее время, увеличивает вероятность спада южнокорейской экономики. Об этом сообщили 7 апреля в Корейском институте развития (KDI). Несмотря на сокращение сферы контактных услуг, производственная отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановления. Так, в феврале, как и в январе, промышленное производство выросло на 4,3% в годовом исчислении. Такой рост во многом связан с положительными показателями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Некоторый спад отмечен лишь в сфере автомобилестроения. Отмечаются улучшения на рынке труда. Однако кризис вокруг Украины стал причиной быстрого роста цен на сырьё и общей дестабилизации мировой экономики. Это отрицательно сказалось на настроениях в деловых кругах. Особенно это касается автомобилестроения и производства электроники. В марте экспорт вырос на 18,2%, а импорт - на 27,9% в годовом исчислении. В результате отмечен дефицит торгового баланса в объёме 140 млн долларов. Эксперты считают, что нынешний рост потребительских цен может стать фактором сдерживания темпов восстановления экономики в целом. Рост цен в марте составил 4,1%.