Делегация избранного президента РК продолжает визит в США

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6 апреля делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля, находящаяся с визитом в США, провела ряд встреч с депутатами Конгресса, в том числе, с членами Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсоном и Майком Келли, которые являются сопредседателями сообщества Korea Caucus. Делегация встретилась также с председателем комитета по вооружённым силам Палаты представителей Адамом Смитом и председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом. Проведены переговоры с бывшими послами США в РК, бывшими представителями военного командования США в РК. Как сообщил глава делегации Пак Чин, в ходе встреч американская сторона выразила надежду на успешное сотрудничество с новым правительством РК. Он сообщил американским представителям о стремлении избранного президента Юн Сок Ёля укреплять южнокорейско-американский союз. Пак Чин подчеркнул важность активизации межпарламентских обменов для обеспечения двустороннего диалога. Он призвал как можно скорее решить вопрос с назначением нового посла США в РК, учитывая непростую ситуацию в мире.