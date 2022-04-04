РК следит за возможной подготовкой КНДР к ядерным испытаниям

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РК внимательно следит за ситуацией в КНДР. Об этом сообщили 7 апреля в министерстве по делам воссоединения, комментируя сообщения о возможности запуска межконтинентальной баллистической ракеты или ядерных испытаний по случаю 110-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Представитель министерства сообщил журналистам, что профильные ведомства РК и США проводят постоянный мониторинг ситуации, сохраняя готовность к разным вариантам развития событий. Ранее сообщалось, что на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери ведутся работы по восстановлению одного из туннелей, взорванного в 2018 году. Есть данные, что Север восстанавливает третий туннель в северо-восточной части полигона. В министерстве также отметили, что Юг и Север в штатном режиме поддерживают контакты через совместный пункт оперативной связи.