Индустрия туризма ждёт восстановления авиасообщения

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Представители южнокорейской индустрии туризма надеются на восстановление деятельности в связи с намерением правительства увеличить количество авиарейсов в страны, не требующие въездной визы и карантина по прилёту. Некоторые из них с осторожностью прогнозируют, что после третьего квартала этого года работа отрасли может постепенно нормализоваться. Ранее правительство РК объявило о планах расширить регулярное международное сообщение, резко сократившееся из-за пандемии COVID-19. Министерство сухопутных территорий и транспорта планирует в мае и июне увеличить количество регулярных международных рейсов с 420 до 520 в неделю, а в ноябре довести их количество до 2.420 в неделю, что составляет 50% от уровня до пандемии. В конце прошлого месяца полностью вакцинированные лица, прибывающие из-за границы, были освобождены от обязательной самоизоляции. В этой связи ожидается рост спроса на зарубежные поездки.