Иностранные инвестиции в РК достигли рекорда

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В первом квартале этого года прямые иностранные инвестиции в РК достигли рекордной отметки. Как сообщили 7 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики, они составили 5 млрд 450 млн долларов, что на 14,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший прирост инвестиций в 267% отмечен в сфере производства – 16 млрд 600 млн долларов. На эту область пришлось 30% всех иностранных инвестиций. В сфере услуг показатель сократился на 9,4%, что объясняется эффектом высокой базы, поскольку в первом квартале прошлого года был отмечен значительный приток инвестиций, превысивший 2 млрд долларов. В сельском и рыбном хозяйстве, других сферах первичного сектора экономики, а также в строительстве зафиксирован спад в 69,1%. Отмечен значительный рост объёма инвестиций из США – 284,7%, Китая – 39%, Японии – 94,6%. Активность европейских инвесторов сократилась на 81,3%, что объясняется эффектом высокой базы прошлого года. Положительные показатели, зафиксированные, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, являются демонстрацией высокой конкурентоспособностью РК в сравнении с другими крупными рынками.