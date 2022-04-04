На устранение последствий лесных пожаров выделят 342,5 млн долларов

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Правительство РК приняло решение выделить 417 млрд вон (342,5 млн долларов) на восстановление территорий на восточном побережье страны, пострадавших от лесных пожаров. 290 млрд 300 млн вон (238,5 млн долларов) будут профинансированы центральным правительством, а 126 млрд 700 млн вон (104 млн долларов) – местными властями. Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. В первую очередь средства пойдут на восстановление жилья и расчистку территории. Часть суммы потратят на производство и установку сборных домов и закупку сельскохозяйственной техники, а также загонов для скота. Всего в результате лесных пожаров на восточном побережье пострадали 322 жилых дома, 1.899 единиц сельскохозяйственной техники, 393 сельскохозяйственных и рыбохозяйственных объекта, а также водопровод и мусоросжигательный завод.