Не исключена новая вспышка COVID-19

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По мере замедления темпов распространения коронавируса правительство РК поэтапно принимает меры для возвращения к нормальной повседневной жизни. Однако карантинные власти считают, что пока рано говорить о полноценном переходе к эндемической фазе. Рассматривается план проведения очередного этапа бустерной вакцинации в рамках подготовки к возможному повторению вспышки коронавируса. В последнее время в домах престарелых и пансионатах длительного ухода фиксируются случаи массовых заражений. Карантинные власти, сосредоточившие усилия на сокращении доли тяжёлых пациентов, решили создать мобильные группы реагирования, которые будут работать с вышеуказанными объектами. Данная мера нацелена на предоставление своевременной медицинской помощи пожилым пациентам, у которых вероятность резкого ухудшения состояния гораздо выше, чем у представителей других возрастных групп. К концу месяца 45 больниц сформируют 70 групп, в которые войдут не менее одного врача и одного ассистента. Напомним, что с 6 апреля люди, получающие лечение в домашних условиях, могут лично получать лекарства в аптеках. Прежде больные были вынуждены просить об этом родных и знакомых. В сложной ситуации оказывались одинокие люди. В правительстве обсуждается план перехода к нормальной жизни, учитывая ослабление пандемии. Однако жителям страны, относящимся к группам риска, рекомендуется получить бустерную вакцину. Началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Отмечается, что эффективность вакцинации пока сохраняется, но не исключается возможность новой вспышки заражений с наступлением зимы.