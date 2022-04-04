Реформирование структуры правительства будет постепенным

Photo : YONHAP News

Администрация избранного президента Юн Сок Ёля будет проводить реструктуризацию правительства постепенно. Об этом заявил 7 апреля председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су. По его словам, структура госорганов будет изменяться поэтапно, не ограничиваясь сроком работы комиссии. В этой связи назначения министров будут проходить в соответствии с действующей системой. Таким образом, будет назначен министр по делам женщин и семьи, хотя министерство позднее будет упразднено. Ан Чхоль Су объяснил данное решение необходимостью сосредоточиться на текущих государственных делах в условиях нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации. Эксперты полагают, что новая позиция комиссия связана с нежеланием осложнять начало работы нового правительства процессом реструктуризации госорганов.