Структура администрации президента РК будет изменена

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль намерен упразднить управление по вопросам политики при администрации главы государства, передав его функции новому комитету при президенте. В штат комитета войдут поровну представителей правительства и частных экспертов. При этом эксперты будут иметь право голоса при принятии важных решений, не ограничиваясь рекомендательными функциями. Управление будет состоять из трёх отделов - занятости, экономики и гражданского общества. Данная инициатива отражает позицию Юн Сок Ёля о необходимости создания «гибкой и эффективной структуры управления путём распределения полномочий, сконцентрированных в президентской администрации». Представитель команды Юн Сок Ёля сообщил, что комитет будет заниматься такими вопросами как преодоление последствий коронавируса, образование, совершенствование системы государственного управления. В ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль заявлял, что намерен привлечь к госуправлению лучшие кадры частного сектора, включая зарубежных соотечественников. В администрации президента будет также упразднено управление гражданской политики. Его функции по проверке и расследованиям нарушений высокопоставленных чиновников будут переданы минюсту и полиции. Одновременно появится должность инспектора по вопросам законности и правопорядка на уровне замминистра. Другие структуры администрации президента, скорее всего, будут сохранены. Возможно лишь изменение их наименований.