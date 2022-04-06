РК высвободит более 7 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение о дополнительном высвобождении стратегических резервов нефти в объёме 7 млн 230 тыс. баррелей. Об этом сообщили 7 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Ранее в начале марта в рамках инициативы Международного энергетического агентства РК уже высвободила 4 млн 420 тыс. баррелей. Дополнительные шаги были приняты в сотрудничестве с другим членами организации в целях противодействия сбоям мировых цепочек поставок нефти. 1 марта министры Международного энергетического агентства договорились о высвобождении стратегических резервов нефти объёмом 61 млн 710 тыс. баррелей. В связи с сохранением сложной ситуации с поставками нефти было принято решение о дополнительном высвобождении 120 млн баррелей в течение шести месяцев. Наибольшая доля пришлась на США - 60 млн 560 тыс. баррелей. На втором месте по этому показателю Япония – 15 млн баррелей. Далее следует РК. В южнокорейском правительстве отмечают, что эта мера направлена на смягчение экономической нагрузки на жителей страны путём противодействия резкому росту стоимости нефти в связи с украинским кризисом.