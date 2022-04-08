Категория COVID-19 в классификации инфекционных заболеваний может быть понижена

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Правительство РК примет решение о классификации коронавируса COVID-19 в качестве инфекционного заболевания, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом заявил 8 апреля премьер-министр Ким Бу Гём. В настоящий момент COVID-19 относится к первой категории инфекционных заболеваний. Правительство рассматривает возможность его перевода во вторую категорию, в которую входят такие заболевания как туберкулёз, корь и другие. В этом случае обязательный карантин заражённых может быть сокращён или отменён. По словам премьер-министра, планируется постепенно сокращать количество центров лечения коронавируса и мест в больницах, предназначенных для тяжёлых больных, в связи со снижением их загрузки. Кроме того, со следующей недели в государственных поликлиниках прекратят проведение экспресс-тестов на COVID-19. Отмечается, что с начала апреля замедление темпов распространения варианта коронавируса Омикрон становится более явным, а система здравоохранения функционирует в штатном режиме. Вместе с тем Ким Бу Гём заявил, что расслабляться пока рано, поскольку всё ещё растёт доля заражённых среди представителей возрастной группы старше 60 лет, а среднесуточное количество тяжёлых пациентов превышает тысячу человек. Глава правительства призвал уделить особое внимание контролю за ситуацией в домах престарелых и пансионатах длительного ухода.