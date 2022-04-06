СНБ РК оценил ситуацию на Корейском полуострове

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7 апреля состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ), в ходе которого оценивалась ситуация на Корейском полуострове. Заседание проходило под председательством начальника управления национальной безопасности Со Хуна. Его участники обсудили ситуацию вокруг КНДР, приняв решение продолжать наблюдение за активностью Пхеньяна, а также сохраняя высокую боеготовность в тесном сотрудничестве с США. Была подчёркнута особая важность обеспечения безопасности в период смены власти. Решено принять все необходимые меры для обеспечения безопасной работы южнокорейских рыболовных судов в Жёлтом море в сезон ловли крабов и предотвращения инцидентов, связанных с работой северокорейских и китайских рыбаков в районе северной разграничительной линии, выполняющей роль межкорейской морской границы. Также обсуждалась ситуация в Украине.