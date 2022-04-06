Сеул призывает Пхеньян прекратить восстановление ядерных объектов

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Правительство РК призывает Пхеньян прекратить активность, связанную с подготовкой к ядерным испытаниям. Об этом заявил 8 апреля представитель министерства по делам воссоединения Чха Док Чхоль. В ответ на вопрос о предположительных сроках возможных ядерных испытаний на Севере он сказал, что сейчас важно продолжать наблюдение, готовясь к различным вариантам развития событий. В министерстве подчеркнули, что ядерные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьёзной угрозой для всего мирового сообщества. Был также озвучен призыв к КНДР вернуться к переговорам и сотрудничеству. Ранее сообщалось, что на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери ведутся работы по восстановлению одного из туннелей, взорванного в 2018 году. Есть данные, что Север восстанавливает третий туннель в северо-восточной части полигона.