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Корея: Юг-Север

Сеул призывает Пхеньян прекратить восстановление ядерных объектов

Write: 2022-04-08 12:27:30Update: 2022-04-08 12:53:54

Сеул призывает Пхеньян прекратить восстановление ядерных объектов

Photo : YONHAP News

Правительство РК призывает Пхеньян прекратить активность, связанную с подготовкой к ядерным испытаниям. Об этом заявил 8 апреля представитель министерства по делам воссоединения Чха Док Чхоль. В ответ на вопрос о предположительных сроках возможных ядерных испытаний на Севере он сказал, что сейчас важно продолжать наблюдение, готовясь к различным вариантам развития событий. В министерстве подчеркнули, что ядерные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьёзной угрозой для всего мирового сообщества. Был также озвучен призыв к КНДР вернуться к переговорам и сотрудничеству. Ранее сообщалось, что на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери ведутся работы по восстановлению одного из туннелей, взорванного в 2018 году. Есть данные, что Север восстанавливает третий туннель в северо-восточной части полигона. 
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